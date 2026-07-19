Reportan desaparecida a mujer de 31 años en el distrito de Bugaba

Su paradero se desconoce desde el sábado 18 de julio de 2026.

Las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para ubicar a Karen Aracelis Rodríguez, una mujer de 31 años reportada como desaparecida en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí. La Fiscalía Regional abrió una investigación para esclarecer el caso.

Su paradero se desconoce desde el sábado 18 de julio de 2026.

De acuerdo con la información suministrada por sus familiares, la mujer salió de su residencia, ubicada en el distrito de Bugaba, a bordo de un vehículo Kia Río y, desde entonces, no se tienen noticias sobre su ubicación.

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Según la descripción proporcionada por las autoridades, Karen Aracelis Rodríguez es de contextura gruesa, tiene cabello negro largo, rostro redondo, ojos color café y cejas pobladas.

La Fiscalía solicitó el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero. Las personas que tengan información pueden comunicarse con la Agencia Subregional de Bugaba al 728-0328 o con la Policía Nacional al 728-0346.