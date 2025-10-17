Rescatan a dos personas tras caída de vehículo a orillas del lago Bayano

El accidente fue atendido por personal de la estación de Cañitas y de la estación especializada en rescate, quienes observaron a las personas intentando salir del vehículo al llegar al lugar.

Un hombre y una mujer fueron rescatados por personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá luego de que el vehículo en el que viajaban se precipitara y cayera en las orillas del lago Bayano, en el área del Puente Bayano.

Según el reporte oficial, el vehículo se salió de control y terminó parcialmente sumergido con los ocupantes dentro.

La emergencia se reportó alrededor de las 7:02 a.m., y según consta en las fotografías del rescate, a las 7:17 a.m. las personas ya se encontraban a salvo.

El accidente fue atendido por personal de la estación de Cañitas y de la estación especializada en rescate, quienes observaron a las personas intentando salir del vehículo al llegar al lugar. Una vez fuera del vehículo, se les brindó asistencia y los pusieron a salvo a orillas de la carretera Panamericana. Se pudo conocer que los afectados son de nacionalidad colombiana y venezolana.

Posteriormente, fueron atendidos en el sitio por personal del Servicio de Atención Médica, Emergencias y Rescate (Samer), que mantiene cobertura en el área del lago Bayano y ofrece apoyo ante incidentes viales.

Otras versiones extraoficiales indican que el conductor habría perdido el control del vehículo debido al exceso de velocidad y a las condiciones de la vía, que se encuentra en proceso de reparación.

Afortunadamente, no se reportan víctimas ni heridos de gravedad.

Personal de los bomberos continúa en la zona verificando la situación del vehículo.

