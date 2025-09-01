Rescatan a tres jóvenes supuestas víctimas de trata de personas en Betania

Las autoridades informaron que en este caso hay una pareja aprehendida, la cual fue puesta a disposición de un juez de garantías para determinar su responsabilidad.

ciudad de penemá/En el marco del inicio del Mes contra la Trata de Personas, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) confirmó el rescate de tres jóvenes de nacionalidad china, presuntamente víctimas de explotación sexual.

El operativo se llevó a cabo el pasado fin de semana en conjunto con el Ministerio Público. Según detalló el jefe de la División contra la Trata de Personas de la DIJ, Dimas Montenegro, las mujeres fueron encontradas en un edificio en remodelación que era utilizado exclusivamente para mantenerlas encerradas y obligarlas a prestar servicios sexuales.

Las autoridades informaron que en este caso hay una pareja aprehendida, la cual fue puesta a disposición de un juez de garantías para determinar su responsabilidad.

Este es el primer caso del año en el que se involucran jóvenes de nacionalidad china, regularmente ocurre con mujeres de nacionalidad venezolana, colombiana o dominicana.

En los últimos dos años, las fuerzas de seguridad han ejecutado más de 10 operativos contra la trata de personas, logrando el rescate de al menos 37 posibles víctimas, quienes han recibido acompañamiento institucional a través de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad.

Las investigaciones continúan para esclarecer la magnitud de este nuevo caso y garantizar la protección de las víctimas.

Con información de Hellen Concepción