Residentes de El Mirador 1 exigen soluciones por inundaciones y deterioro vial en David.

David, Chiriquí/Moradores del sector El Mirador 1 en San Cristóbal, distrito de David, denunciaron que cada vez que llueve sus viviendas se inundan y quedan prácticamente incomunicados debido a la falta de cunetas y sistemas de desagüe adecuados.

Aseguran que desde hace más de 10 años han solicitado a las autoridades locales y del gobierno de la provincia de Chiriquí la construcción de drenajes pluviales y el mejoramiento de las vías, pero hasta la fecha no han recibido respuestas.

Los afectados explicaron que las calles, que en su momento estuvieron pavimentadas, se han deteriorado por la ausencia de cunetas y el abandono en el mantenimiento, lo que ha provocado daños en sus vehículos y dificultades para entrar o salir de sus hogares durante los aguaceros.

Catalogan la situación como desesperante, dado que no solo enfrentan pérdidas materiales cada vez que llueve, sino que también quedan parcialmente aislados durante varias horas, sin que las autoridades atiendan sus reclamos.

Con información de Demetrio Ábrego