Residentes de San José refuerzan medidas sanitarias ante brote de laringotraqueítis infecciosa

El virus fue detectado inicialmente en una galera industrial de aves en esta comunidad veragüense, lo que llevó a las autoridades sanitarias a ordenar el sacrificio de aproximadamente 18 mil aves.

Veraguas, Panamá/La comunidad de San José de San Francisco, en la provincia de Veraguas, enfrenta con preocupación el reciente brote del virus de laringotraqueítis infecciosa (LTI) que ha afectado a aves de corral en la zona. Ante el riesgo sanitario, los residentes están tomando medidas preventivas para proteger su salud y garantizar la seguridad de las aves destinadas al consumo humano.

"Los estamos vigilando todos los días, inclusive compramos un medicamento para darles en el agua", explicó un residente.

El virus fue detectado inicialmente en una galera industrial de aves en esta comunidad veragüense, lo que llevó a las autoridades sanitarias a ordenar el sacrificio de aproximadamente 18 mil aves como medida de contención. Esta decisión forma parte del protocolo establecido para evitar la propagación del virus a otras zonas del país.

🔗También puedes leer: MIDA refuerza vacunación en Veraguas tras brotes de rabia bovina: 12 mil reses inmunizadas

Además de la industria avícola, los grupos comunitarios y familias que mantienen criaderos caseros o galeras de pollos también han sido incluidos en la cuarentena sanitaria. Estos grupos ahora enfrentan restricciones en la cría de aves, mientras se mantiene una estricta vigilancia epidemiológica.

La laringotraqueítis infecciosa (LTI) es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta las vías respiratorias superiores de las aves, y aunque no representa un riesgo directo para el ser humano, su impacto en la producción avícola puede ser severo.

Con información de Ney Castillo