Restablecen servicio de agua en Penonomé tras incidencia en la toma de agua cruda

Las autoridades indicaron que se mantienen los esfuerzos para garantizar la producción total de agua potable y avanzar en la recuperación de fuentes hídricas que aseguren la calidad del recurso en beneficio de la población.

El suministro de agua potable en el distrito de Penonomé fue restablecido tras la reparación de una incidencia en el equipo de bombeo de la toma de agua cruda de la planta potabilizadora, informó el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

La afectación impactó a más de 9,000 usuarios en la cabecera de la provincia, mientras técnicos de la entidad trabajaron durante aproximadamente tres días para solucionar el daño registrado en el sistema.

De acuerdo con el director provincial del Idaan, Arcenio González, la planta potabilizadora ya opera al 100% de su capacidad, al igual que el resto de las plantas que abastecen a otros distritos de la provincia.

Durante el tiempo que duraron las labores, la institución aplicó medidas de contingencia para mitigar el impacto en la población, entre ellas la rehabilitación de varios pozos que permitieron mejorar la presión y mantener el servicio en distintas comunidades.

Las autoridades indicaron que se mantienen los esfuerzos para garantizar la producción total de agua potable y avanzar en la recuperación de fuentes hídricas que aseguren la calidad del recurso en beneficio de la población.

Información de Nathalie Reyes

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