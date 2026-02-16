Retoman búsqueda de una persona desaparecida en un río en Gualaca

En el operativo participan agentes de seguridad y rescate.

Gualaca, Chiriquí/Este lunes 16 de febrero se retomaron las labores de búsqueda de un cuerpo por presunta muerte por inmersión en el río, en el sector Paja de Sombrero, en La Esperanza, Gualaca.

Las labores comenzaron a las 6:15 a.m., luego de que el domingo 15 de febrero se suspendieran temporalmente las operaciones debido a la falta de visibilidad y el difícil acceso al sector, priorizando la seguridad del personal.

En el operativo participan agentes de seguridad y rescate, entre ellas: Cuerpo de Bomberos, Sistema Nacional de Protección Civil, Servicio Nacional Aeronaval y la Policía Nacional.

Las autoridades informaron ayer de varias acciones en Charco Lajas.

