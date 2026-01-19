Reubican parada hacia La Chorrera en Arraiján Cabecera por trabajos de la Línea 3

La nueva parada estará ubicada pasando el intercambiador de la avenida Omar Torrijos, manteniendo el servicio hacia La Chorrera, mientras continúan los trabajos en la zona cercana a la carretera Panamericana.

La parada de transporte con dirección hacia La Chorrera, ubicada frente a Plaza Xtra en Arraiján cabecera, será reubicada temporalmente debido al avance de los trabajos de construcción de la estación Arraiján de la Línea 3 del Metro de Panamá.

Según la información oficial, por razones de seguridad, la parada actual quedará inhabilitada mientras se desarrollan labores en el área de la estación, por lo que los usuarios deberán utilizar una nueva parada habilitada a pocos metros del punto anterior.

El cambio entrará en vigencia desde el lunes 19 de enero de 2026, las 24 horas del día, y se mantendrá por un período estimado de cinco meses.

Te puede interesar: MiAmbiente levanta temporalmente el cierre en Isla Escudo de Veraguas; se mantiene la prohibición para turistas

La nueva parada estará ubicada pasando el intercambiador de la avenida Omar Torrijos, manteniendo el servicio hacia La Chorrera, mientras continúan los trabajos en la zona cercana a la carretera Panamericana.

Las autoridades exhortaron a los conductores y peatones a seguir las señales de tránsito, respetar las rutas de desvío y atender las indicaciones de los agentes policiales dispuestos en el área, con el fin de garantizar la seguridad y fluidez vehicular.

El Metro de Panamá pidió disculpas por las molestias que esta medida pueda ocasionar y reiteró que los trabajos forman parte del proyecto de la Línea 3, que busca mejorar la movilidad de miles de usuarios en Panamá Oeste.