Ricardo Martinelli tiene una alerta de Interpol, confirma director de la Policía

Ciudad de Panamá/El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, confirmó a TVN Noticias que recibieron de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) una alerta contra el expresidente Ricardo Martinelli, quien se prepara para viajar a Nicaragua este lunes con un salvoconducto como asilado. A pesar de que la alerta fue recibida el pasado viernes y se mantiene activa, Fernández aseguró que la salida del país de Martinelli se mantiene y contará con custodia policial.

Fernández explicó que la Policía Nacional garantizará la seguridad del traslado del exmandatario hasta el aeropuerto, en cumplimiento de las disposiciones establecidas.

"Nos llegó una alerta de Interpol (...) pero esta alerta no va a interrumpir el proceso que hay con el protocolo de que el expresidente viaje a Nicaragua; ya luego se verá cómo es la dinámica respecto al tema de la alerta de Interpol". Pero sí, en efecto, la recibimos en esta semana que pasó; el día viernes fue recibida", detalló Fernández.

Explicó que esta alerta llegó a través de una comunicación interna entre las agencias de Interpol, de la cual Panamá forma parte y que además cuenta con una oficina en el país.

Agregó que este caso no es "común" y tendrán que ir viendo sobre la marcha cómo será el procedimiento, y por lo pronto, la Policía Nacional debe cumplir con su deber de escoltar la salida del exmandatario para salir del país, a pesar de que la alerta de Interpol se mantenga activa.

Información relacionada: Radar: El asilo de Martinelli en Nicaragua y la mina de cobre en Donoso

El asilo político y la alerta de Interpol

En el día de ayer, el diputado Luis Eduardo Camacho se había referido a esto asegurando que las versiones sobre una posible alerta roja de Interpol en contra de Martinelli, solo eran "estupideces", y afirmando que a los asilados políticos no se les puede emitir dicha alerta. "No hay otra palabra para escribirlo porque lo que saben o, por lo menos, que investiguen a las personas que son objeto de un asilo político, no se les puede poner alerta roja".

Además, según Camacho, el asilo político no impone restricciones a la movilidad del exmandatario, salvo que exista un acuerdo específico entre el país asilante y el asilado, pero en este caso no sería así. Se limitó a detallar si Martinelli tendría las intenciones de viajar a otros países, bajo la condición de asilado político.

Operativo de seguridad

En tanto, el director de la Policía aclaró que se reforzaron las inmediaciones de la Embajada de Nicaragua con fuerzas Alfa, por la función de custodiar y velar por la seguridad del exmandatario.

"Para nosotros, lo principal es el tema de que la Policía Nacional pueda hacer una custodia correcta, una custodia de seguridad y que él pueda continuar su camino sin ningún problema dentro de su proceso", subrayó.

Al momento indicó que todavía no se ha definido el aeropuerto del que saldría ni tampoco la hora específica, pero indicó que será durante horas del día.

Indicó que la caravana de custodia estaría conformada por motorizados, Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), fuerzas especiales y policías regulares, sin descartar cierres de vías temporales.

El auto en el que viajaría Martinelli es de la Embajada de Nicaragua, al cual ya se le han puesto vidrios ahumados y se desconoce si es un vehículo blindado.

¿Qué es la Interpol?

La Interpol o la Organización Internacional de Policía Criminal, es una organización internacional que facilita la cooperación y coordinación entre las fuerzas de policía de diferentes países para combatir el crimen transnacional. Fue fundada en 1923 y su sede central está en Lyon, Francia. Su objetivo principal es ayudar a los países miembros en la lucha contra delitos que cruzan fronteras, como el crimen organizado, el terrorismo, el tráfico de personas, el narcotráfico, el fraude, entre otros delitos más.

Martinelli se encuentra condenado por el caso New Business a 128 meses de prisión y tiene una multa de $19.2 millones que según su abogado, Carlos Carrillo, no ha sido pagada.

Información de Hellen Concepción