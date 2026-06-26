Del río Chagres a la comunidad Emberá: una experiencia que conecta con las raíces panameñas

Ciudad de Panamá/Lejos del ritmo acelerado de la ciudad, entre las aguas del río Chagres y rodeada de naturaleza, se encuentra la comunidad Emberá Puru, un destino que combina aventura, tradición y cultura dentro del Parque Nacional Chagres.

El equipo de TVN Noticias llegó hasta Puerto Corotú, en Caimitillo, donde inició un recorrido en piragua que permite a los visitantes desconectarse del ruido urbano y adentrarse en un ambiente más tranquilo, acompañado por los paisajes naturales de la zona.

Una de las primeras paradas del recorrido es la conocida “Cascada Bonita”, un atractivo natural que requiere una caminata de aproximadamente 20 a 25 minutos durante la temporada en la que el caudal del río disminuye.

“Llegamos al punto conocido como Cascada Bonita”, explicó Kevin Chami, guía Emberá, quien detalló que en otros meses del año, cuando hay mayor cantidad de agua, es posible llegar directamente hasta el lugar a bordo de la piragua.

Al llegar, los visitantes pueden disfrutar de sus aguas y de un espacio pensado para descansar y alejarse del estrés cotidiano.

“El atractivo es que usted venga a ducharse, a pasar un momento libre de lo que es estrés y la ciudad. Esto es un mundo muy diferente”, señaló Chami.

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La experiencia continúa luego hacia la comunidad Emberá Puru, donde los turistas son recibidos con música, tradiciones y la hospitalidad característica de sus habitantes.

Para sus líderes, el turismo representa una herramienta para conservar sus costumbres y apoyar el desarrollo de la comunidad.

“El interés de nosotros, más bien en el tema turístico dentro del Parque Nacional Chagres, es motivar a nuestros jóvenes para que puedan mantener nuestra cultura, nuestro lenguaje y también el sustento económico que tomamos a través de nuestros visitantes y lo utilizamos para la educación de nuestros hijos”, indicó Eliécer Ruiz, líder comunitario.

El recorrido incluye el traslado desde el puerto hasta la comunidad, además de un almuerzo servido de manera tradicional sobre hojas de tallo, como parte de la experiencia cultural que ofrecen a los visitantes.

Durante la visita realizada por TVN Noticias, turistas nacionales y extranjeros, provenientes de países como Perú, España y México, se sumaron a esta aventura para conocer de cerca la cultura Emberá y la riqueza natural que ofrece esta región del país.

Con información de Jorge Quirós