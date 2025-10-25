¡Basta de robos! Implementan programas 'Vecinos' y 'Universitarios Vigilantes' en El Empalme, Changuinola

Los residentes, junto a comerciantes y estudiantes de la zona, ya se están preparando para el plan piloto de vigilancia.

Changuinola, Bocas del Toro/La ola de robos a cualquier hora del día en la comunidad de El Empalme, en Changuinola, ha obligado a las autoridades a implementar un plan de respuesta comunitaria y preventiva, ante el desborde de la delincuencia en las últimas semanas.

Cansados de ser víctimas de constantes hechos delictivos, los residentes exigieron un aumento del pie de fuerza policial, manifestando sentirse inseguros en la zona. "Los robos se producen a cualquier hora del día", expresaron algunos vecinos.

En respuesta, las autoridades han puesto en marcha los programas "Vecinos Vigilantes" y "Universitarios Vigilantes", que buscan organizar a la comunidad en un frente común de prevención.

Los residentes, junto a comerciantes y estudiantes de la zona, ya se están preparando para el plan piloto de vigilancia. Por su parte, la Policía de Bocas del Toro se ha comprometido a mejorar el sistema de videovigilancia y de alumbrado público en el sector.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para que colaboren con las investigaciones, enfatizando la importancia de "hacer las denuncias pertinentes" para poder combatir el flagelo de la inseguridad en la comunidad.

Con información de Nixon Miranda