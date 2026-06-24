La ruta de los árboles de Navidad que llegan a Panamá desde Canadá

Eduardo Lim Yueng mostró las curiosidades de esta plantación, donde cientos de árboles son cuidados durante todo el año para convertirse en parte de las celebraciones navideñas en distintos países.

Ciudad de Panamá/En una granja de árboles de Navidad en Canadá, el equipo de TVN Noticias realizó un recorrido especial para conocer el proceso detrás de los tradicionales arbolitos que cada diciembre llegan a los hogares panameños.

Eduardo Lim Yueng mostró las curiosidades de esta plantación, donde cientos de árboles son cuidados durante todo el año para convertirse en parte de las celebraciones navideñas en distintos países.

La granja cuenta con una extensión de 182 hectáreas y, además del cultivo de árboles de Navidad, mantiene otras actividades productivas como la producción de miel mediante 10 colmenas ubicadas en uno de sus campos. También han participado en festivales relacionados con el sirope de maple.

El agricultor Luke Williams explicó que el cuidado de los árboles comienza desde junio, cuando inicia una etapa clave de mantenimiento para garantizar su crecimiento y calidad.

“Esto es una granja de árboles de Navidad principalmente. Esta granja tiene 182 hectáreas y también mantienen 10 colmenas en uno de sus campos que son utilizadas para producir miel, y también han participado en festivales de sirope de maple”, detalló Williams.

Además del cultivo, la finca ofrece servicios de paisajismo y plantación de árboles para el público, ampliando sus actividades más allá de la temporada navideña.

Williams señaló que una de las variedades más reconocidas son los árboles Fraser, debido a su alta resistencia y capacidad de conservación luego de ser cortados. Explicó que, con los cuidados adecuados y manteniéndolos hidratados, pueden durar entre cuatro y seis meses.

“Es muy divertido, la mayoría de los días se pasan buenos días y vale la pena cada noviembre-diciembre cuando abrimos la villa de Navidad y Santa está aquí”, expresó el agricultor.

Cada año, estos árboles recorren largas distancias para llegar a Panamá, llevando consigo una tradición que conecta el trabajo agrícola canadiense con las celebraciones navideñas de miles de familias.

Con información de Eduardo Lim Yueng