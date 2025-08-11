Sabores de Colón regresa con su segunda edición y aspira a reunir a 100 mil visitantes

En su primera versión, el festival esperaba atraer a 10 mil asistentes, pero terminó quintuplicando la cifra.

Panamá/El festival gastronómico Sabores de Colón celebrará su segunda edición el próximo 16 y 17 de agosto en el Centro de Convenciones Amador, antiguo Figali, con una amplia oferta de gastronomía, arte, cultura e historia de la provincia.

“Venimos a traer algo positivo de Colón: la gastronomía, arte, cultura, historia, todos en el Centro de Convenciones Amador, antiguo Figali, el 16 y el 17 de agosto de 10 de la mañana a 7 de la noche. Estamos esperando a miles de personas que vienen a probar un poquitito de lo que es Colón. Aparte de esto, tenemos car fashion, carros clásicos, motocicletas y bicicletas modificadas. Tendremos de todo para que la vengas a pasar muy bien y para cambiar la imagen que tiene la provincia de Colón”, señaló Michael Chen, uno de los organizadores del evento.

La vez pasada superamos las expectativas por cinco veces, más de 50 mil personas. No lo creíamos, pero los contadores del centro El Dorado nos afirmaron que eran más de 50 mil personas. Ahora queremos romper esa barrera y llegar a las 100 mil personas”, aseguró Chen.

Durante ambos días, la calzada de Amador también se llenará de actividad, con la presencia de emprendedores colonenses que ofrecerán no solo su variada gastronomía, sino también productos artesanales y artículos representativos de la cultura de la provincia.

Esta es la segunda vez que se organiza en la ciudad de Panamá este evento gastronómico.

Con información de Jocelyn Mosquera