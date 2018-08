CSS licita la compra de 55 ambulancias este jueves

La Caja de Seguro Social (CSS) licitará este jueves 30 de agosto, por precio único la adquisición de 55 ambulancias, debidamente equipadas, para la atención de asegurados y no asegurados.

El precio de referencia para esta licitación es $6,236,589.60, por lo que las propuestas se recibirán en el Auditorio del 5to. Piso del Edificio 519 de la sede central de la CSS en Clayton de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., mientras que la apertura de sobres se realizará a partir de las 11:01 a.m.

La compra del equipo rodante que será administrado por el Departamento Nacional de Gestión de Emergencias, Desastres y Transporte de Pacientes, contempla 15 ambulancias de soporte vital avanzado tipo 4x2, ocho ambulancias de soporte vital avanzado tipo 4x4, 24 ambulancias de soporte vital básico tipo 4x2 y ocho ambulancias de soporte vital básico tipo 4x4.

En la reunión previa para la homologación del pliego de cargos realizada el pasado 27 de julio, participaron 18 empresas, que debieron incluir el mantenimiento en la licitación.

En el acto de licitación estarán presentes la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) y Transparencia Internacional (TI), como observadores del proceso.