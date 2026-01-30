San Juan Bosco: Se esperan más de 100 mil devotos a su procesión en la capital

Ciudad de Panamá, Panamá/La Basílica Menor Don Bosco se prepara para recibir a miles de devotos con motivo de la tradicional procesión en honor a San Juan Bosco, que recorrerá este fin de semana las principales calles del corregimiento de Calidonia y áreas aledañas de la ciudad capital.

El padre Manuel Gómez explicó en Noticias AM que la jornada central iniciará con la misa presidida por el arzobispo de Panamá José Domingo Ulloa. “El día de mañana tenemos la gran procesión después de la misa de las 3 de la tarde, que será presidida por el señor arzobispo; como a las 4, 4 y algo estaremos saliendo con la gran procesión aquí por las calles de Calidonia”, detalló.

El recorrido partirá desde la Basílica Menor Don Bosco y seguirá por la avenida Central hasta la 5 de Mayo, para luego doblar hacia la avenida Justo Arosemena. “Bajamos por la Avenida Central hasta la 5 de mayo, después doblamos a Justo Arosemena, a llegar aquí al McDonald's que está en esta parte frente a la Basílica y subir por el parque Porras, llegar directamente a la Basílica nuevamente”, precisó el sacerdote.

Actividades todo el día

Las actividades religiosas se desarrollarán durante todo el día, con varias eucaristías programadas desde tempranas horas. “Comenzamos la mañana a las seis y media de la mañana con las mañanitas de Don Bosco aquí en el templo. Y luego de esto, la primera Eucaristía a las siete de la mañana”, indicó Gómez. Agregó que también se celebrarán misas a las ocho y media, diez y once y media de la mañana, además de la eucaristía de las tres de la tarde con el arzobispo y una misa adicional a las siete de la noche. A lo largo de la jornada, los asistentes también podrán participar de “una feria parroquial”.

En cuanto a la asistencia esperada, el padre Gómez señaló que el hecho de que la celebración coincida con un fin de semana podría aumentar la afluencia de fieles. “Normalmente, la cantidad anda ahí por los 100 mil personas, ¿verdad?, que son las que normalmente vienen a la procesión. Esperamos, pues, una buena cantidad para el día de mañana”, afirmó.

Finalmente, el sacerdote envió un mensaje a los devotos sobre la importancia de San Juan Bosco para la comunidad católica panameña. “Don Bosco es el padre de los jóvenes, el padre que está en medio de las familias, acompañándoles a ustedes para guiar a los jóvenes, a los niños, para que tengan ese futuro como buenos cristianos y honrados ciudadanos”, expresó, invitando a los fieles a acercarse más a su figura y, a través de ella, a Cristo.

Con información de Fabio Caballero.