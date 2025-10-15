San Miguelito avanza en nuevo contrato de recolección de basura: Alcaldesa promete no repetir acuerdo 'leonino'

Más de 40 indicadores en el pliego y un fideicomiso para transparentar la gestión. A finales de este mes, empresas presentarán sus propuestas.

San Miguelito/El distrito de San Miguelito se prepara para un cambio en la gestión de sus residuos con un nuevo proceso de licitación que, según la alcaldesa Irma Hernández, representa “el proceso más importante que está llevando a cabo la administración de la Alcaldía de San Miguelito por un distrito más limpio”.

Hernández explicó a TVN Noticias que el objetivo de su gestión es transformar la imagen del distrito a través de un modelo de recolección moderno y eficiente. “Nuestro objetivo es poder mantener un distrito con una imagen totalmente renovada y para eso estamos sometidos a un proceso de licitación para por fin tener una empresa nueva que sea responsable del mantenimiento de nuestros espacios públicos y la recolección adecuada de nuestros residuos”.

En ese sentido, planteó que el nuevo modelo busca superar el sistema tradicional. “Nosotros queremos cambiar el sistema. No funciona solamente recoger por recoger, que era el sistema que habíamos conocido hasta ahora y por eso yo estoy satisfecha con el pliego que el equipo de la alcaldía ha desarrollado”.

El pliego, según detalló, se basa en las necesidades reales del distrito. “Un pliego que contempla una división de las zonas del distrito de San Miguelito según sus necesidades y cada respuesta de las empresas proponentes tiene que adaptarse a la necesidad de cada territorio.” Además, “incluimos los centros de transferencia comunitarios que van a ser espacios en donde antes había acumulaciones de residuos y ahora nuestra comunidad va a poder tener una correcta administración de sus residuos reciclando y clasificando nuestra relación con el residuo”.

Uno de los pilares de esta licitación es la fiscalización. Más de 40 indicadores tiene este nuevo pliego que nos van a permitir a nosotros poder fiscalizar de cerca. Lo tenemos tan a detalle que no hay forma en que volvamos a repetir los mismos errores y no hay forma de que venga una empresa que no tenga la capacidad, que sea irresponsable y que se tenga que quedar permanentemente”.

La alcaldesa fue contundente al señalar que el nuevo contrato busca evitar los errores del pasado. “No podemos repetir un contrato leonino como el que tenía la Alcaldía de San Miguelito por 25 años”. Asimismo, explicó que el plazo del nuevo contrato será de “20 años” y que el “monto es un monto simplemente de referencia, que es más de 300 millones de dólares”.

Hernández adelantó que “a finales de este mes tendremos ya la presentación oficial de las propuestas de parte de las empresas proponentes” y recordó que “más de 30 empresas se han interesado en el contrato".

El proceso culminará el “18 de enero de 2026”, fecha en la que saldrá la actual concesionaria.

La nueva estrategia también incluye un cambio estructural para garantizar el cobro de la tasa de aseo. “La relación con el cobro de la tasa de aseo se llevaba casi que a manera privada entre la empresa que existe actualmente y la empresa recaudadora con ENSA… no se sabía recoger basura, pero tampoco se sabía recoger el dinero.” Por eso, la administración incorporará “una figura innovadora que es el fideicomiso, que le brinda una garantía y una seguridad, un soporte a través de la banca estatal a todas las empresas para que tengan garantizados sus pagos”.

Señaló que el éxito del plan depende también de un cambio social: “Para que haya un cambio cultural, primero tiene que haber un cambio infraestructural. El vecino necesita poder ver una frecuencia, un centro donde pueda administrar sus residuos. Necesito poder tener la certeza de que hay un punto decente donde depositar mis residuos para yo poder comportarme de una manera diferente”.