San Miguelito activa alerta verde y refuerza seguridad para las fiestas patrias

San Miguelito/Las autoridades del distrito de San Miguelito ofrecieron detalles sobre las actividades programadas para las fiestas patrias, así como las medidas de seguridad y salud que se implementarán durante los próximos días. También confirmaron la activación de una alerta verde que regirá desde el viernes 31 de octubre hasta el jueves 6 de noviembre, con especial atención el 2 de noviembre, Día de los Difuntos.

La directora regional de Educación de San Miguelito, Aymeth Espinosa, indicó que se mantendrá la misma ruta de los desfiles que se utilizó el año pasado.

Nosotros hemos mantenido este año la misma ruta, en la cual inicia a la altura del templo adventista, un poco más arriba de la policlínica Manuel María Valdés, pasa por el Consejo Municipal y termina en la estación Delta”, explicó Espinosa.

Por su parte, la directora regional de Salud, Yaviletsy Centella, señaló que la alerta verde busca reforzar la vigilancia sanitaria y la atención médica durante los días de mayor concentración ciudadana.

“A partir de las 6 de la tarde del viernes 31 de octubre hasta las 6 de la mañana del jueves 6 de noviembre estamos en alerta verde”, manifestó Centella.

La Policía Nacional también presentó el dispositivo de seguridad que acompañará las celebraciones patrias.

“Tenemos una proyección de más de 1,000 unidades en las diferentes fechas, a razón de unas 250 o 275 unidades para la ruta del desfile, fuera de las actividades diarias y de seguridad que prestamos en el distrito de San Miguelito”, indicó Walter Stanziola, representante de la institución.

El objetivo, según explicaron las autoridades, es que todos los desfiles culminen antes de las 6:00 de la tarde, garantizando la seguridad tanto de los participantes como del público.

Además de las medidas de orden público, se anunció la habilitación de varios centros de salud para atender emergencias durante las festividades. Estarán operativos los centros de salud de Torrijos Carter y Amelia Denis de Icaza, con horario de 7:00 a 11:00 de la noche, así como los de Nuevo Veranillo y Cerro Batea, que brindarán atención médica a quienes lo requieran, especialmente por problemas estomacales, una de las afecciones más comunes en estas fechas.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a celebrar con responsabilidad, atender las recomendaciones de seguridad y salud, y respetar los horarios establecidos para las actividades patrias en el distrito.

Con información de Hellen Concepción.