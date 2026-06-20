Segunda vuelta presidencial de Colombia: habilitan 38 mesas de votación en Panamá

El Consulado General de Colombia en Ciudad de Panamá recordó que este domingo 21 de junio se celebrará la jornada definitiva de elecciones presidenciales y vicepresidenciales. Los ciudadanos inscritos en el censo electoral podrán ejercer su voto entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.

El cónsul general de Colombia en ciudad de Panamá, José Antonio Soto, informó que este domingo 21 de junio los ciudadanos colombianos residentes en Panamá podrán participar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y vicepresidenciales de su país.

Según explicó el diplomático, las votaciones se desarrollarán en el Hotel El Panamá, ubicado frente a la sede del Consulado General de Colombia en Ciudad de Panamá, sobre la Vía Italia.

La jornada electoral se llevará a cabo entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, y contará con un total de 38 mesas de votación habilitadas para los ciudadanos que se encuentren inscritos en el censo electoral.

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Soto indicó que el único requisito para ejercer el sufragio es presentar la cédula de ciudadanía colombiana, documento con el que los electores podrán dirigirse a la mesa asignada y completar el proceso de votación.

El cónsul destacó que el mecanismo electoral es transparente y que los jurados de mesa están preparados para facilitar el procedimiento de manera ágil.

Asimismo, hizo un llamado a la comunidad colombiana residente en Panamá a participar activamente en la jornada democrática.

"Tu voto cuenta, es importante tu participación dentro de la democracia colombiana", expresó Soto al invitar a los ciudadanos inscritos a acudir a las urnas.

La segunda vuelta presidencial definirá al próximo presidente y vicepresidente de Colombia para el nuevo periodo de gobierno.

Información de Joseline Mosquera