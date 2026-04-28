Sello Hecho en Panamá: Azuero inicia la selección de sus campeones

El programa Sello Hecho en Panamá se desarrolla a nivel nacional con el objetivo de seleccionar a los mejores productores de cada provincia, quienes luego competirán en la gran final nacional que se realizará al cierre del año.

Azuero/La competencia por destacar lo mejor del agro panameño continúa avanzando con la segunda ronda provincial del concurso Sello Hecho en Panamá, organizada por el Ministerio de Comercio e Industrias, esta vez en el marco de la versión 62 de la Feria Internacional de Azuero.

El certamen inició con una jornada de degustaciones que marca el comienzo de la carrera para seleccionar a los productores que representarán a las provincias de Herrera y Los Santos en el concurso agroindustrial, donde se escogerán tres ganadores por cada provincia azuerense.

Durante el primer día, fue el turno de las empresas herreranas, que presentaron sus productos al público en el stand LC 58 del MICI. Entre las participantes estuvieron Potuga Fruit Co, Deshidratados Nutrielys, Productos Gaby Lia, Cacao Las Minas, Alimentos El Bosque, Productos Don Ino y Antaura.

En total, 14 empresas forman parte de esta etapa regional. Para el segundo día de degustaciones, otras siete empresas de Los Santos tendrán la oportunidad de presentar sus productos ante los asistentes de la feria.

El programa Sello Hecho en Panamá se desarrolla a nivel nacional con el objetivo de seleccionar a los mejores productores de cada provincia, quienes luego competirán en la gran final nacional que se realizará al cierre del año.

El ganador de la región de Azuero será anunciado el próximo miércoles 29 de abril, durante una ceremonia de premiación que tendrá lugar en la tarima principal de la feria.

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