Panamá e Italia firman acuerdo para impulsar proyectos en ciencia y tecnología

El acuerdo prioriza sectores como semiconductores y microelectrónica, nanotecnologías aplicadas a la salud y el medio ambiente, movilidad inteligente y energía, agricultura inteligente y preservación del patrimonio cultural.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y la Fundación Samothrace de Italia firmaron un memorando de entendimiento que establece un marco de cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo científico y tecnológico.

El acuerdo prioriza sectores como semiconductores y microelectrónica, nanotecnologías aplicadas a la salud y el medio ambiente, movilidad inteligente y energía, agricultura inteligente y preservación del patrimonio cultural.

La firma del memorando estuvo a cargo del secretario nacional de la Senacyt, Eduardo Ortega Barría, y el presidente de la Fundación Samothrace, Salvatore Baglio. Ambos destacaron la importancia de esta alianza para fortalecer las capacidades nacionales y abrir nuevas oportunidades de colaboración internacional.

Te podría interesar: Levantan suspensión contra millonaria licitación para la recolección de residuos en la Capital

El documento contempla la puesta en marcha de proyectos conjuntos de investigación, programas de formación y pasantías para estudiantes e investigadores panameños, así como la promoción de startups tecnológicas y actividades de transferencia de conocimiento. También se prevé la organización de seminarios y conferencias que faciliten el intercambio de experiencias entre ambos países.

La iniciativa se enmarca en el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCYT) 2025-2029, que subraya la internacionalización como un eje clave para el desarrollo del país.

Con este acuerdo, Panamá busca aprovechar la experiencia italiana en micro y nanotecnología, al tiempo que consolida una red de cooperación científica que posicione al país como un actor dinámico en innovación y desarrollo sostenible.