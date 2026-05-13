Senniaf inicia investigación y coordina acciones en centro educativo por caso de menor expuesta en redes sociales

La institución hizo un llamado a la ciudadanía para evitar compartir o reproducir el video difundido en plataformas digitales, advirtiendo sobre las consecuencias legales y el impacto emocional que puede generar la exposición de menores en situaciones de crisis.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) informó que inició una investigación preliminar y acciones de protección luego de la difusión en redes sociales de un video en el que aparece una adolescente en una situación de extrema vulnerabilidad, presuntamente relacionada con un caso de acoso escolar.

Como parte de las diligencias, la directora general de la entidad, Lilibeth Cárdenas, realizó una visita al centro educativo donde estudia la menor, acompañada por un equipo técnico interdisciplinario.

Durante el encuentro, la institución sostuvo conversaciones con las autoridades del plantel para coordinar medidas orientadas a garantizar la atención integral de la adolescente y la protección de sus derechos.

De acuerdo con la entidad, las investigaciones buscan determinar las circunstancias alrededor del hecho y establecer las acciones correspondientes dentro del marco de protección de niños, niñas y adolescentes.

La Senniaf reiteró además su compromiso de actuar de manera oportuna ante situaciones que representen riesgos para menores de edad, especialmente en casos vinculados a acoso escolar y vulneración emocional.

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Paralelamente, la institución hizo un llamado a la ciudadanía para evitar compartir o reproducir el video difundido en plataformas digitales, advirtiendo sobre las consecuencias legales y el impacto emocional que puede generar la exposición de menores en situaciones de crisis.

Según explicó la entidad, la difusión de imágenes o contenidos que permitan identificar a niños, niñas o adolescentes en contextos que vulneren su dignidad constituye una violación a sus derechos fundamentales, protegidos por la Ley 285 de 2022.

La institución recordó que toda persona menor de edad tiene derecho al respeto de su intimidad, honra, imagen y vida privada, y advirtió que la circulación de este tipo de material puede profundizar el daño emocional y psicológico tanto de la menor afectada como de su entorno familiar.

Senniaf también señaló que la legislación vigente contempla sanciones económicas para quienes publiquen, reproduzcan o compartan imágenes de menores de edad que menoscaben su dignidad o afecten su bienestar integral, sin perjuicio de otras acciones legales derivadas de la vulneración del derecho a la intimidad.