Septiembre se dedica a los océanos con campañas contra la contaminación plástica

Durante este mes se realizan jornadas de limpieza, charlas educativas y llamados a reducir el uso de plásticos de un solo uso para proteger los ecosistemas marinos.

Ciudad de Panamá/Durante septiembre, que se conmemora como el Mes de los Océanos, organizaciones ambientales advierten sobre el deterioro de los mares a causa de la contaminación por plásticos. La fecha busca generar conciencia sobre la vulnerabilidad de los ecosistemas marinos, al tiempo que promueve acciones concretas para su protección frente a una de las mayores amenazas ambientales de la actualidad.

La preocupación por la contaminación plástica ha alcanzado niveles alarmantes: residuos como bolsas, botellas, redes y microplásticos ponen en riesgo la vida marina. Organizaciones ambientales, instituciones educativas y comunidades costeras se unen para promover acciones de limpieza, reciclaje y reducción del uso de plásticos de un solo uso.

En Panamá, diversas iniciativas están en marcha: jornadas de recolección de basura en playas, talleres educativos para niños, campañas de reciclaje y charlas informativas sobre cómo reducir el consumo de plásticos en el día a día. Asimismo, expertos instan a adoptar medidas más ambiciosas, como fortalecer las políticas públicas que regulen el uso de plásticos, promover alternativas biodegradables y fomentar una cultura de consumo responsable.

La protección de los océanos no es una tarea ajena; impacta directamente en nuestra vida. Es momento de actuar: pequeños gestos como evitar envases desechables, optar por productos sostenibles y participar en actividades comunitarias marcan un gran paso hacia un futuro más saludable para nuestros mares.

Puede interesar: Panamá y MarViva buscan proteger el Domo Térmico en el Pacífico con apoyo de navieras internacionales