El Sesteadero conmemora 107 años de fundación con la mente en las familias que lo perdieron todo en el terremoto

Este año, debido a las circunstancias que atraviesa el país y los efectos del terremoto en la región, se suspendieron los tradicionales desfiles.

La comunidad de El Sesteadero, en el distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos, celebró este 5 de noviembre sus 107 años de fundación como corregimiento, con un pequeño pero simbólico acto cívico en el que se rindió homenaje a su historia y tradiciones.

La fecha recuerda la designación impulsada durante la administración del que fue tres veces presidente de Panamá, Belisario Porras. Sus habitantes destacan que este pintoresco pueblo conserva una importante riqueza folclórica y cultural, además de tradiciones ligadas a la ganadería, la agricultura y las expresiones artísticas.

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A diferencia de años anteriores, esta vez no se realizaron los tradicionales desfiles ni la presentación del reinado. Las actividades fueron reemplazadas por actos protocolares y una celebración más sencilla, tomando en cuenta las circunstancias que atraviesa el país y la situación provocada por el terremoto en la región central.

Pese a los cambios, los residentes aprovecharon la fecha para recordar la historia del corregimiento y reafirmar su compromiso con la conservación de las costumbres que forman parte de su identidad.