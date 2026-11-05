El Sesteadero conmemora 107 años de fundación con la mente en las familias que lo perdieron todo en el terremoto

Este año, debido a las circunstancias que atraviesa el país y los efectos del terremoto en la región, se suspendieron los tradicionales desfiles.

El Sesteadero celebra 107 años de fundación con actos cívicos

La comunidad de El Sesteadero, en el distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos, celebró este 5 de noviembre sus 107 años de fundación como corregimiento, con un pequeño pero simbólico acto cívico en el que se rindió homenaje a su historia y tradiciones.

La fecha recuerda la designación impulsada durante la administración del que fue tres veces presidente de Panamá, Belisario Porras. Sus habitantes destacan que este pintoresco pueblo conserva una importante riqueza folclórica y cultural, además de tradiciones ligadas a la ganadería, la agricultura y las expresiones artísticas.

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A diferencia de años anteriores, esta vez no se realizaron los tradicionales desfiles ni la presentación del reinado. Las actividades fueron reemplazadas por actos protocolares y una celebración más sencilla, tomando en cuenta las circunstancias que atraviesa el país y la situación provocada por el terremoto en la región central.

Pese a los cambios, los residentes aprovecharon la fecha para recordar la historia del corregimiento y reafirmar su compromiso con la conservación de las costumbres que forman parte de su identidad.

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