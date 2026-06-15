¿Qué hacer si un niño se atraganta? Expertos explican cómo actuar ante una emergencia

El atragantamiento es una de las principales causas de muerte accidental en menores de cinco años.

Ciudad de Panamá/Un segundo de descuido durante la alimentación de un niño puede convertirse en una emergencia. El atragantamiento es una de las principales causas de muerte accidental en menores de cinco años, según estadísticas de organizaciones de salud a nivel internacional.

Recientemente, un caso registrado en el distrito de Arraiján, donde un menor de dos años perdió la vida tras un presunto atragantamiento, generó preocupación en la población y puso nuevamente en evidencia la importancia de conocer las maniobras de primeros auxilios.

Ante esta situación, el equipo de TVN Noticias acudió al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, donde especialistas explicaron qué deben hacer los padres y cuidadores si se presenta un caso similar.

El capitán de los bomberos, Javier Chan, explicó que los primeros minutos son fundamentales y que se debe actuar con rapidez al identificar una posible obstrucción de las vías respiratorias.

“Primero debemos identificar que se trate de una obstrucción de vías aéreas. Lo que vamos a hacer es darle cinco golpes fuertes en la espalda, hasta que salga el objeto con el que se está atragantando. Y si la persona no logra expulsar el objeto, vamos a preparar una maniobra de Heimlich”, explicó.

Indicó que la maniobra de Heimlich consiste en colocarse detrás de la persona, ubicar las manos en forma de puño y realizar empujes hacia adentro y hacia arriba, aproximadamente dos centímetros por encima del ombligo.

Si el menor pierde el conocimiento, los especialistas recomiendan evitar que caiga al suelo, colocarlo de manera segura y prepararse para realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras llega la ayuda de emergencia.

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Para el caso de los lactantes, los pasos cambian. Los expertos señalan que primero se debe verificar si el bebé presenta signos como cambio de coloración o dificultad para respirar, llamar inmediatamente a los números de emergencia y estimularlo para que continúe tosiendo si aún puede hacerlo.

El bebé debe colocarse con la cabeza por debajo del nivel del tórax y recibir cinco palmadas firmes en la espalda utilizando el torso de la mano. Si el objeto no es expulsado, se debe girar al lactante boca arriba y realizar cinco compresiones en el pecho.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos recordó que mantiene capacitaciones sobre estas maniobras para que la población pueda responder adecuadamente ante una emergencia y reducir riesgos. Las personas interesadas en recibir información pueden acercarse a la institución o comunicarse a través de sus canales oficiales y líneas de emergencia.

Con información de Yamy Rivas