Más de 200 incendios estructurales en lo que va del año; bomberos llaman a reforzar la prevención

El informe también da cuenta de incendios provocados de manera intencional, así como aquellos causados por el uso descuidado de velas, que pueden encender materiales de rápida combustión como cortinas, muebles o papel.

Ciudad de Panamá/Un total de 235 incendios estructurales se han registrado a nivel nacional en lo que va de 2026, una cifra que evidencia la necesidad de reforzar las medidas de prevención tanto en hogares como en espacios de trabajo, según autoridades de emergencia.

El teniente coronel Hernán Cordoba, jefe nacional de Investigación de Incendios de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI), explicó que entre las principales causas de estos siniestros destacan las fallas eléctricas.

De acuerdo con el funcionario, estas suelen originarse por instalaciones inadecuadas, sobrecarga de circuitos o sistemas en mal estado. En ese sentido, recomendó realizar mantenimientos periódicos, evitar conexiones improvisadas y recurrir a personal idóneo para la evaluación de las instalaciones eléctricas.

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Córdoba también advirtió que las fugas de gas representan otro factor de alto riesgo. Indicó que el gas doméstico contiene mercaptano de etilo, sustancia que permite detectar su presencia por su olor característico. Ante cualquier indicio, aconsejó ventilar el área, evitar accionar interruptores eléctricos o encender llamas, y reportar de inmediato al 103.

El informe también da cuenta de incendios provocados de manera intencional, así como aquellos causados por el uso descuidado de velas, que pueden encender materiales de rápida combustión como cortinas, muebles o papel.

Entre otras prácticas de riesgo, las autoridades identifican dejar equipos eléctricos conectados sin supervisión, el uso inadecuado de extensiones y la ausencia de detectores de humo o extintores en condiciones operativas, factores que aumentan la probabilidad de que un incidente se convierta en una emergencia mayor.