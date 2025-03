Siguen las auditorías a las planillas de la Asamblea Nacional

Las auditorías a las planillas de la Asamblea Nacional continúan, y este jueves, los auditores realizaron una inspección detallada en las oficinas del legislativo ubicadas en las áreas revertidas en Ancón. Con un enfoque en la transparencia y la legalidad, los auditores verificaron, puesto por puesto, los cargos y datos de todos los funcionarios, lo que genera tanto apoyo como controversia dentro de la institución.

Karina Connell, representante de la Asociación de Trabajadores de la Asamblea, destacó la importancia de estas auditorías, que buscan verificar la existencia de posibles "botellas", o personas que reciben salarios sin cumplir funciones.

"Nos comentan nuestros compañeros y, como pudimos observar nosotros mismos, están haciendo auditorías de puestos, lo que no nos parece ilegal, nos parece perfecto. Esa es la mejor manera de saber si existen o no las botellas dentro de la institución, que yo sé que no existen", comentó Connell.

Sin embargo, las auditorías no han estado exentas de tensiones. Connell señaló que el pasado lunes, cuando los auditores intentaron realizar sus revisiones, los funcionarios vieron la presencia de los auditores como una forma de hostigamiento y acoso. La razón fue que no se les permitió ingresar a sus puestos de trabajo sin presentar una cédula de identificación o carnet. Esto generó un clima de incomodidad y conflicto dentro del personal, que consideró que las medidas eran excesivas.

Ernesto Cedeño, diputado del Movimiento Otro Camino, se pronunció al respecto, defendiendo la labor de la Contraloría, pero resaltando que la auditoría debería realizarse con el debido respeto hacia los funcionarios.

"Defendí que la Contraloría auditara en los tiempos que estaba la otra presidenta de la Asamblea que presentó un amparo. Que auditen lo que quieran y, si determinan un hallazgo, que lo lleven al Ministerio Público y a la CSJ si corresponde", dijo Cedeño.

La Contraloría General de la República ha confirmado que las auditorías están dirigidas a las planillas 001 y 002 de la Asamblea, que corresponden al personal permanente y eventual de la institución. El periodo auditado abarca desde los años 2020 hasta 2024, lo que implica una revisión exhaustiva de los registros y una posible reestructuración de los recursos humanos en el órgano legislativo.

Luis Duke, diputado de la bancada de Vamos, expresó su esperanza de que las auditorías no se conviertan en un "show mediático".

"Yo espero que no sea un show mediático, yo espero que al final puedan brindar un informe con un análisis y brindar acciones contundentes que se vayan a presentar de la información que se pueda encontrar", destacó Duke.

Estas auditorías, que iniciaron hace cuatro días, son parte de un esfuerzo continuo por garantizar que las instituciones del país operen de manera transparente y eficiente. A medida que avanzan las revisiones, queda claro que la transparencia y la rendición de cuentas son temas cruciales para el desarrollo de una gobernanza responsable.

Con información de María De Gracia.