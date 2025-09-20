Onda tropical: Emiten aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas

Sinaproc advirtió que podrían registrarse ráfagas de viento en zonas puntuales y crecidas repentinas de ríos y quebradas, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó a la población sobre un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas que se mantendrá desde el 20 hasta el 22 de septiembre, según el Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

De acuerdo con la entidad, las áreas que se encuentran bajo este aviso incluyen:

Comarca Ngäbe-Buglé

Chiriquí

Veraguas

Herrera

Coclé

Colón

Panamá Oeste

Panamá

Darién

La institución indicó que el fenómeno se debe a la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), el paso de la Onda Tropical N° 31 por el Caribe y la presencia de sistemas de bajas presiones, que interactuarán generando condiciones propicias para aguaceros localmente fuertes acompañados de actividad eléctrica, principalmente durante los días 21 y 22 de septiembre.

Sinaproc advirtió que podrían registrarse ráfagas de viento en zonas puntuales y crecidas repentinas de ríos y quebradas, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones.

Entre las recomendaciones destacan:

Mantenerse informado únicamente a través de fuentes oficiales .

. Evitar cruzar ríos y quebradas con niveles elevados o corrientes fuertes.

No arriesgar la vida intentando atravesar corrientes de agua.

Alejarse de árboles, tendidos eléctricos y estructuras que puedan colapsar por vientos o tormentas.

Tener a mano un plan familiar de emergencias y estar atento a los avisos de las autoridades.

La entidad indicó que se encuentran disponibles para la población las siguientes líneas de emergencia: 911 y 520-4426.