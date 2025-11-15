Sindicato de Periodistas de Panamá reconoce la trayectoria de profesionales de TVN Noticias

El Día del Periodista se celebra en memoria del poeta y redactor de La Estrella de Panamá, Gaspar Octavio Hernández, quien falleció el 13 de noviembre de 1918 mientras cumplía su deber de escribir para el país.

Ciudad de Panamá, Panamá/En un acto realizado en su sede de Ancón, el Sindicato de Periodistas de Panamá rindió homenaje a la labor incansable de la prensa nacional, al entregar un reconocimiento a 25 periodistas por su destacada trayectoria y compromiso con el ejercicio periodístico.

Los homenajeados provienen de diversas plataformas, incluyendo radio, prensa escrita, televisión, medios digitales, salas de prensa, además de miembros activos del propio sindicato. Entre los profesionales reconocidos se encontraban los destacados periodistas de TVN Noticias, Luis Alberto Jiménez, Emilio Batista y Meredith Serracín.

Este reconocimiento subraya el compromiso de los periodistas panameños con la difusión de la verdad y coincide con el hecho de que otros grupos y gremios también han distinguido la labor de varios comunicadores, en particular la de los profesionales de TVN Noticias.

El evento de reconocimiento se lleva a cabo dos días después de la conmemoración oficial del Día del Periodista en Panamá, que se celebra cada 13 de noviembre.

Esta fecha no es casual. El Día del Periodista se celebra en memoria del poeta y redactor de La Estrella de Panamá, Gaspar Octavio Hernández, quien falleció el 13 de noviembre de 1918 mientras cumplía su deber de escribir para el país.

La conmemoración oficial se estableció por primera vez el 13 de noviembre de 1928, diez años después de su fallecimiento, en un acto organizado por la Asociación de Periodistas de Panamá. De esta manera, cada 13 de noviembre se rinde homenaje a quienes hacen del periodismo una noble misión y un oficio fundamental para la sociedad.

Puedes leer: Conape reconoce la trayectoria de periodistas de TVN Media