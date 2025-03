Evaluaciones descartan daños graves tras fuerte sismo de 6.3 registrado el viernes

El sismo de magnitud 6.3 grados registrado el pasado viernes 21 de marzo, con profundidad de 10 km y con epicentro al sur de Panamá, a 78 km al suroeste de Coiba, no dejó víctimas ni personas heridas en el territorio nacional, según confirmó el director del Sistema Nacional de Protección Civil, Omar Smith.

Aunque las provincias de Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro fueron las zonas en donde más se sintió el movimiento telúrico, Smith aclaró que el sismo se sintió a nivel nacional.

Detalló que en este caso se puso en práctica los protocolos para atender este tipo de emergencia y se inició el monitoreo a nivel nacional. Fueron más de 390 instalaciones a nivel nacional, incluyendo escuelas y hospitales, las que lograron evacuar una vez finalizó el movimiento telúrico. En total, unas 15,000 personas a nivel nacional lograron realizar el desalojo de las instalaciones, y una vez se verificó el sitio, las personas volvieron a sus funciones habituales. Según su informe, no se registraron daños graves.

🔗Le puede interesar: ¿Por qué pudo haber ocurrido el sismo de 6.3? El Instituto de Geociencias lo explica

"No se evacúa durante el movimiento sísmico o, dicho de otra manera, no se desaloja, no se sale de la instalación durante el movimiento sísmico, sino una vez este mismo cese", aclaró Smith. Explicó que se debe seguir este protocolo porque muchas veces al momento en que se da el movimiento sísmico, se generan desprendimientos de niveles superiores, losas y demás objetos contundentes que pudieran poner en riesgo la vida de las personas.

"Es decir, la gente no muere precisamente debajo del edificio, sino que muere cuando va saliendo, durante el movimiento", explicó.

Detalló que tras este evento se han evaluado más de siete instalaciones a nivel nacional, una en Herrera que presentó algún tipo de rajadura, de igual forma en Chiriquí y Veraguas. Además, se han inspeccionado unas seis casas por solicitud de los propietarios.

"Lo que a mí me llamó mucho la atención, y vuelvo y digo, es que no tuvo que salir nadie a decir nada cuando automáticamente y después del movimiento sísmico se evacuó", manifestó.

A su juicio, ya hay algún tipo de cultura general de que, ante estas situaciones, las personas deben tomar la iniciativa de iniciar los protocolos de emergencia para este tipo de eventos.

Tras emitir el informe sísmico, Néstor Luque, director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, detalló que se dieron al menos unas cuatro réplicas de este evento. Sobre la frecuencia de este tipo de sismos en el país, Luque explicó que esto se debe a que el evento registrado hoy viernes 21 de marzo está muy cerca del Cinturón Deformado del Sur de Panamá y cerca de la zona de fractura de Panamá, y esta es un área donde siempre se generan sismos.

"Esa área está muy cerca de lo que se le conoce como el punto de triple contacto de placas tectónicas, por lo tanto es un área de mucha sismicidad con diferentes magnitudes", detalló. Continuó explicando que esta magnitud de 6.3 se debió a que ya "se han acumulado esfuerzos tectónicos por mucho tiempo y eso no es infinito; hay un momento donde ellos se liberan, que es lo que se ha dado en esta ocasión".