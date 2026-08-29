Sismo de magnitud 4.6 se registró cerca de San Miguel y fue percibido en varios puntos de Panamá

Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación y recomiendan a la población conservar la calma y seguir las recomendaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) .

Ciudad de Panamá, Panamá/Un sismo de magnitud 4.6 se registró la noche del viernes 28 de agosto en Panamá, de acuerdo con un reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

El movimiento telúrico ocurrió a las 11:56:02 p.m., hora local, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros. El epicentro fue localizado aproximadamente a 2 kilómetros al noreste de San Miguel.

El director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith, informó a través de sus redes sociales que el sismo fue percibido en distintos sectores del país.

Entre los puntos donde se reportó percepción del movimiento están San Miguelito, San Francisco, Obarrio, Chilibre, Don Bosco, Costa del Este, Paitilla, Arraiján y La Chorrera, además de sectores insulares como Isla del Rey, Isla Contadora, Isla Saboga y San Miguel.

Smith señaló que, hasta el momento, no se han recibido reportes de daños relacionados con el evento sísmico.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación y recomiendan a la población conservar la calma y seguir las recomendaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

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