¿Están ocurriendo más terremotos? Esto responde el Instituto de Geociencias de Panamá

La sucesión de estos eventos puede generar la percepción de que existe un incremento inusual de la actividad sísmica. Sin embargo, las estadísticas disponibles no muestran, por ahora, un comportamiento fuera de lo habitual.

Ciudad de Panamá/Una reciente sucesión de terremotos de magnitud considerable en distintos países de la región ha generado preocupación entre la población y ha vuelto a poner sobre la mesa una pregunta recurrente: ¿están ocurriendo más terremotos de lo normal?

Desde el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá aseguran que, por el momento, la actividad sísmica mundial se mantiene dentro de los parámetros esperados.

En las últimas semanas se han registrado movimientos importantes en diferentes puntos de América Latina. El pasado 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia, mientras que el 20 de agosto se reportó otro sismo en la zona central de Perú. Este lunes, Costa Rica también registró movimientos sísmicos que llamaron la atención de la población.

La sucesión de estos eventos puede generar la percepción de que existe un incremento inusual de la actividad sísmica. Sin embargo, las estadísticas disponibles no muestran, por ahora, un comportamiento fuera de lo habitual.

En 2024 se registraron 15 terremotos de magnitud entre 7,0 y 7,9 a nivel mundial. La misma cantidad se reportó durante 2025, mientras que en lo que va de 2026 se han contabilizado 11 terremotos dentro de ese rango.

“A nivel mundial, nos mantenemos en la estadística o promedio de lo que ocurre normalmente en el mundo. Cuando hay un evento de gran magnitud, va a generar un montón de réplicas, porque todavía se van a seguir acomodando por esa vibración de gran cantidad de energía”, explicó Néstor Luque, director del Instituto de Geociencias de la UP.

Una de las razones por las que esta región registra una importante actividad sísmica está relacionada con su ubicación en una zona tectónicamente activa conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico.

En esta zona interactúan diferentes placas tectónicas, acumulando grandes cantidades de energía que eventualmente son liberadas mediante movimientos sísmicos.

“En este caso, con esas placas es donde hay mayor cantidad de fuerza que se acumula con el tiempo y luego liberan esa energía cuando se llega al límite. Es un área tectónicamente activa, por eso ocurren estos sismos”, señaló Luque.

🔗Puedes leer: Temblor | Panamá busca adquirir sistema de alerta de Google: 'Estamos en la zona de mayor sismicidad en el planeta'

La actividad sísmica forma parte del comportamiento natural de estas placas y no significa necesariamente que un terremoto de gran magnitud esté próximo a ocurrir.

Panamá tampoco está fuera de esta dinámica. De acuerdo con el Instituto de Geociencias, los movimientos registrados recientemente en el territorio nacional se mantienen dentro de los parámetros esperados para el país.

Aunque Panamá presenta una actividad sísmica menor en comparación con algunas zonas ubicadas en el Cinturón de Fuego, el territorio también está expuesto a movimientos asociados con la interacción de placas tectónicas y estructuras geológicas activas.

¿Se puede saber cuándo ocurrirá un terremoto?

Cada vez que ocurre un terremoto de gran magnitud surge la misma interrogante: ¿es posible saber cuándo ocurrirá el próximo?

La respuesta de los científicos es clara: actualmente los terremotos no pueden predecirse con precisión, es decir, no es posible determinar de antemano el día, la hora, el lugar exacto y la magnitud de un sismo.

Lo que sí permite la tecnología es detectar un terremoto prácticamente desde el momento en que comienza y, mediante sistemas de alerta temprana, enviar avisos antes de que las ondas sísmicas más fuertes lleguen a determinadas zonas.

Por ello, aunque la sucesión de terremotos recientes pueda generar preocupación, el Instituto de Geociencias sostiene que los registros actuales no evidencian una actividad sísmica mundial fuera de los niveles considerados normales.

Con información de Kayra Saldaña