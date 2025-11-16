Sismo de magnitud 4.7 se registra al sureste de Soná y se percibe en varias zonas del país

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC) reportó este domingo 16 de noviembre un sismo de magnitud 4.7 localizado al sureste de Soná, en la provincia de Veraguas.

Según el informe preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 2:32 p.m. y tuvo una profundidad de 5 kilómetros, lo que lo convierte en un evento relativamente superficial. El epicentro se ubicó a 48 kilómetros al sureste de Soná.

En redes sociales, personas de distintos puntos del país manifestaron haber sentido el temblor, la mayoría describiéndolo como un movimiento leve y de corta duración.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas afectadas. El IGC continúa monitoreando la actividad sísmica en la región.