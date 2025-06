Solicitan ayuda para encontrar a Roberto González, adulto mayor con signos de Alzheimer

Ciudad de Panamá/La angustia embarga a la familia de Roberto González Urriola, un adulto mayor de 80 años que se encuentra desaparecido desde el pasado 1 de junio. El señor González, quien padece de Alzheimer, fue visto por última vez entre las 10:00 y 11:30 de la mañana tomando un bus en el área de Nueva Esperanza, sector El Parador, en la 24 de Diciembre.

Sus hijas han iniciado una intensa búsqueda que incluye la distribución de volantes con fotografías y datos personales, además de interponer la denuncia correspondiente en la Fiscalía. El caso ya está en manos de la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas.

“La condición de salud de mi papá me preocupa, más aún por sus piernas. Estaba reteniendo mucho líquido, las tenía muy hinchadas y no podía desplazarse a largas distancias. Ayer cumplió 80 años... Tiene muchas probabilidades de padecer Alzheimer, no recuerda mucho. Espero que las personas sean empáticas”, expresó una de sus hijas.

Según sus familiares, el señor Roberto necesita medicación y atención médica, y podría estar desorientado. A pesar de su condición, aseguran que no representa un peligro: “No es agresivo, pero sí es sordo, por eso pedimos que si alguien lo ve, se acerque con calma y trate de conversar con él”.

La última vez que fue visto vestía un jeans, camisa verde y zapatillas grises con blanco. Tiene el cabello completamente blanco.

La familia hace un llamado urgente a la comunidad para colaborar con cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero. Quienes puedan aportar datos pueden comunicarse al 6563-1943 o al 6535-1172.

Con información de Luis Mendoza