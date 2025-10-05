SUME 911 realiza primera competencia nacional de destrezas en Santiago de Veraguas

Durante la jornada, los técnicos y licenciados en urgencias médicas participaron en pruebas que simularon situaciones reales de emergencia, lo que permitió no solo medir su desempeño, sino también actualizar protocolos, reforzar conocimientos y perfeccionar técnicas de respuesta inmediata.

Santiago, Veraguas/La ciudad de Santiago, en la provincia de Veraguas, fue sede de la primera competencia nacional de destrezas del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911), un evento que reunió a equipos provenientes de siete regiones del país con el propósito de evaluar y fortalecer las capacidades del personal prehospitalario.

Durante la jornada, los técnicos y licenciados en urgencias médicas participaron en pruebas que simularon situaciones reales de emergencia, lo que permitió no solo medir su desempeño, sino también actualizar protocolos, reforzar conocimientos y perfeccionar técnicas de respuesta inmediata.

Te podría interesar: Exposición de arte en Coclé resalta talento juvenil y avanza proyecto de la Escuela de Bellas Artes

El encuentro incluyó pruebas de natación, camillaje, rescate vehicular y atención médica prehospitalaria, todas bajo escenarios que imitan condiciones reales. Además de la preparación técnica, se puso a prueba la resistencia física, un aspecto clave para garantizar una atención eficiente en la calle.

Esta primera edición tenía como objetivo ser un ejercicio interno de capacitación, pero se espera que, tras las evaluaciones correspondientes, el formato se amplíe en futuras ediciones para integrar a otras instituciones del país relacionadas con la atención de emergencias.

Con información de Ney Castillo