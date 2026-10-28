‘Sumergidos’: una experiencia audiovisual gratuita acerca a los visitantes al mundo marino en Panamá Viejo

Este domingo se realizará una jornada de puertas abiertas, durante la cual la entrada al sitio arqueológico será gratuita.

Ciudad de Panamá/Una experiencia audiovisual que permite explorar la riqueza del océano y conocer los fenómenos naturales que sostienen su biodiversidad se presenta en el centro de visitantes de Panamá Viejo bajo el nombre de “Sumergidos”, una iniciativa de la Fundación MarViva y el Patronato Panamá Viejo que busca promover la conservación de los ecosistemas marinos.

A través de esta exhibición, los visitantes pueden sumergirse de manera virtual en el mundo submarino y descubrir la diversidad de especies que habitan estas aguas, desde una perspectiva diferente que invita a reflexionar sobre la importancia de proteger los océanos.

Magdalena Velásquez, de la Fundación MarViva Panamá, explicó que por el domo centroamericano transitan especies como la ballena azul, considerada el animal más grande del planeta, lo que resalta la importancia de esta región para la biodiversidad marina.

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La representante destacó que las acciones cotidianas también contribuyen a la conservación, por lo que exhortó a la población a evitar arrojar basura y reducir el uso de botellas plásticas, entre otras prácticas que ayudan a disminuir la contaminación.

La exhibición estará disponible hasta el 1 de noviembre en el centro de visitantes de Panamá Viejo. El acceso a “Sumergidos” está incluido con la entrada al sitio arqueológico.

Julieta de Arango, directora del Patronato Panamá Viejo, señaló que esta actividad forma parte de los atractivos programados durante la última semana de octubre para incentivar las visitas al conjunto monumental.

Además, anunció que este domingo se realizará una jornada de puertas abiertas, durante la cual la entrada al sitio arqueológico será gratuita, como una oportunidad para que más personas conozcan sus espacios y disfruten de las actividades disponibles.

Con información de Jocelyn Mosquera