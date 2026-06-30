Suspenden clases presenciales en escuela Alejandro Tapia por deterioro de su infraestructura

Aguadulce, Coclé/Las clases presenciales en la escuela Alejandro Tapia, ubicada en el distrito de Aguadulce, fueron suspendidas por una semana debido al avanzado deterioro de la infraestructura del plantel, una edificación con más de 90 años de antigüedad que, según padres de familia y autoridades educativas, representa un riesgo para la seguridad de estudiantes y personal docente.

Durante este período, los alumnos continuarán recibiendo clases en modalidad virtual mientras las autoridades educativas evalúan alternativas para garantizar la continuidad del proceso de enseñanza.

La decisión fue comunicada luego de una reunión sostenida entre directivos del centro educativo y padres de familia, en la que también se analizaron posibles opciones para reubicar temporalmente a los estudiantes en otros planteles.

"Las estructuras están cayendo, en cualquier momento se caen. Estamos esperando los fuertes vientos para ver cómo será. Ya los vidrios se están cayendo", manifestó una madre de familia, quien expresó la preocupación de los acudientes por las condiciones del edificio.

🔗Puedes leer: Ocho estudiantes resultan afectados en Tortí; Meduca investiga si hubo golpe de calor

La directora del plantel, Yessenia Fuentes, explicó que durante el encuentro se plantearon diversas soluciones, entre ellas gestionar el préstamo de instalaciones de otras escuelas para impartir clases en horario vespertino mientras se atiende la situación del centro educativo.

Desde tempranas horas de este martes, varios padres de familia acudieron a la escuela en busca de respuestas por parte de las autoridades educativas, insistiendo en la necesidad de adoptar medidas que garanticen tanto la seguridad de los estudiantes como la continuidad de su educación.

Con información de Nathaly Reyes