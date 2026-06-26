Acodeco detecta incumplimientos en verificación al sector transporte de la ruta Aguadulce

La entidad reiteró a los prestatarios del servicio de transporte la obligación de mantener visible y actualizada la información sobre tarifas y beneficios legales, con el fin de asegurar que los usuarios conozcan y ejerzan plenamente sus derechos.

Aguadulce, Coclé/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) identificó diversas irregularidades durante una jornada de verificación realizada en Penonomé a prestatarios del servicio de transporte de la ruta Aguadulce, tras una denuncia ciudadana, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas de protección al consumidor.

Durante la inspección, el personal de la entidad revisó el cumplimiento de disposiciones establecidas en la Ley 134 de 2013, relacionada con los derechos de las personas con discapacidad; la Ley 6 de 1987, que contempla beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad; así como las normas que exigen la exhibición visible de las tarifas del servicio de transporte.

Como resultado de la jornada, la Acodeco levantó diez actas por distintos incumplimientos. Cuatro de ellas correspondieron a la ausencia de letreros visibles que informaran sobre el descuento del 30% para personas con discapacidad. Otras cinco se debieron a la falta de un listado de precios de los pasajes a la vista de los usuarios, mientras que una adicional se originó por no exhibir información sobre los descuentos destinados a jubilados, pensionados y adultos mayores.

La entidad reiteró a los prestatarios del servicio de transporte la obligación de mantener visible y actualizada la información sobre tarifas y beneficios legales, con el fin de asegurar que los usuarios conozcan y ejerzan plenamente sus derechos.

Asimismo, la Acodeco exhortó a la ciudadanía a presentar denuncias ante cualquier incumplimiento, como parte de los esfuerzos para fortalecer la transparencia y el respeto a la normativa vigente en el sector transporte.

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