Suspensión temporal de servicios en el Minsa-Capsi de Volcán por instalación de generador eléctrico

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Región de Chiriquí, ha informado a la población del distrito de Tierras Altas sobre la suspensión temporal de los servicios en el Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (Capsi) de Volcán.

Esta medida se aplicará durante los días viernes 26 y sábado 27 de septiembre, debido a la instalación de un generador eléctrico de respaldo, equipo esencial para asegurar el funcionamiento ininterrumpido y seguro del centro.

Durante este cierre, la atención al público se trasladará temporalmente al Hogar Materno, donde se dispondrá de dos consultorios equipados con cuatro camillas. También se mantendrán activos los servicios de farmacia, ambulancias y atención prehospitalaria, con el objetivo de minimizar el impacto para los usuarios.

Como parte del plan de contingencia, el centro de salud de Cerro Punta operará el sábado 27 y domingo 28 de septiembre en horario extendido, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Así mismo, el centro de salud de Río Sereno ampliará su servicio de urgencias desde las 11:00 p.m. del jueves 25 hasta las 7:00 a.m. del lunes 29 de septiembre.

El restablecimiento de los servicios en el Minsa-Capsi de Volcán está programado para el lunes 29 de septiembre a las 7:00 a.m.