Incendio deja a familia sin hogar ni pertenencias en Chiriquí

Entre lo perdido se encuentran los uniformes escolares, útiles, enseres domésticos y una suma de B/.1,500 que la familia había logrado ahorrar para construir una casa en Bocas del Toro.

David, Chiriquí/Una tragedia golpeó a una familia residente del sector de Las Lomas en el distrito de David, luego de que un incendio destruyera gran parte de su vivienda, dejándolos prácticamente sin nada.

El siniestro, que se originó presuntamente por un desperfecto eléctrico en un tomacorriente, consumió por completo el cuarto y la cocina del hogar donde vivían dos adultos y tres menores. Según los primeros reportes, el fuego se propagó rápidamente, impidiendo a los residentes salvar sus pertenencias.

“Todo se quemó, quedamos sin nada de ropa. Fue un fuego rápido que no dio tiempo para sacar cosas o hacer nada”, expresó Genaro Ábrego, uno de los adultos afectados.

🔗Puedes leer: Detención provisional para una mujer por abandono de un recién nacido en Bocas del Toro

Gracias a la rápida intervención de vecinos del área, el fuego fue controlado antes de propagarse al resto de la estructura o a viviendas cercanas. Sin embargo, las pérdidas materiales son considerables. Entre lo perdido se encuentran los uniformes escolares, útiles, enseres domésticos y una suma de B/.1,500 que la familia había logrado ahorrar para construir una casa en Bocas del Toro.

Ábrego, actualmente desempleado, hizo un llamado urgente a la comunidad y a las autoridades para que les brinden apoyo. "Los niños se quedaron sin ropa, perdimos la comida y hasta los pocos ahorros que teníamos guardados. No tenemos nada", lamentó.

La familia ahora depende de la solidaridad de la comunidad para poder salir adelante tras esta difícil situación.

Con información de Demetrio Ábrego