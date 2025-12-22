Las Tablas definirá en consulta pública el futuro de la policlínica Joaquín Pablo Saavedra

El director encargado del Ministerio de Salud (Minsa), Luis Pascuale, reconoció las falencias estructurales de la actual policlínica, al señalar que no ha crecido al mismo ritmo que la población.

Las Tablas, Los Santos/El próximo 5 de enero se realizará una consulta pública para definir el futuro de la policlínica Joaquín Pablo Saavedra, ubicada en la ciudad de Las Tablas, una instalación de salud que ya no responde a las necesidades actuales de la población santeña, tras años de crecimiento demográfico.

La propuesta contempla la construcción de un hospital completamente nuevo, y la consulta pública permitirá que la ciudadanía participe activamente, expresando sus necesidades y expectativas para que el nuevo centro hospitalario cumpla con las condiciones que merece la población de la provincia de Los Santos.

La actividad se desarrollará en la ciudad de Las Tablas, y está abierta a la población en general, que podrá aportar sus opiniones sobre los servicios, infraestructura y equipamiento que debería tener el futuro hospital.

“Sí, esta es una estructura que tiene alrededor de 26 a 28 años en funcionamiento. La población ha crecido ampliamente y nos hemos quedado pequeños frente al crecimiento poblacional”, señaló.

Las autoridades indicaron que el nuevo hospital se construirá en el mismo terreno, ubicado a la entrada de la ciudad de Las Tablas, y que el proyecto se desarrollará por etapas.

La iniciativa responde a una solicitud reiterada de la población tableña y santeña, que desde hace años demanda un hospital moderno, acorde con las necesidades de la provincia.

Con información de Eduardo Javier Vega.