Temblor en Panamá: Adulto mayor pierde su vivienda en Hicaco; piden ayuda

Alonso Camarena, de 77 años, asegura que tras los daños ocasionados por el movimiento sísmico, nadie se ha acercado a brindarle asistencia.

Hicaco, Veraguas/A sus 77 años, Alonso Camarena asegura que ha dedicado toda su vida al trabajo y la pesca para construir su hogar en Hicaco, al sur de Veraguas. Sin embargo, tras el reciente sismo que afectó esta región del país, su vivienda quedó prácticamente destruida y ahora él y su familia no tienen un lugar seguro donde dormir.

“Toda mi vida ha sido trabajar para eso, para mi casa, y ahora pueden ver cómo ha quedado toda desbaratada. No tengo recursos”, manifestó Camarena al describir la situación que enfrenta.

El adulto mayor relató que durante años se dedicó a la pesca para subsistir y, poco a poco, levantar su vivienda bloque por bloque, con el esfuerzo de su propio trabajo.

Aseguró que nunca ha recibido ayuda para construir o mejorar su hogar y que, tras los daños ocasionados por el movimiento sísmico, tampoco se han acercado a brindarle asistencia.

“Nunca nadie me ha ayudado, solamente mi esfuerzo”, expresó.

Ahora, ante la pérdida de su vivienda, Camarena y sus familiares hacen un llamado a las autoridades para que acudan a la comunidad y evalúen los daños, con el fin de recibir apoyo para reconstruir su hogar.

Según relató, actualmente duermen a la intemperie, pues no cuentan con otro lugar al que puedan trasladarse.

La situación de esta familia refleja las dificultades que enfrentan algunos residentes de las comunidades afectadas por el sismo, quienes esperan asistencia para recuperar sus viviendas y contar nuevamente con un espacio seguro donde vivir.

Con información de Emilio Batista