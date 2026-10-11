Temblor en Panamá: Cámara de Comercio hace llamado a la solidaridad y responsabilidad empresarial tras el sismo

La entidad gremial insta a las empresas a priorizar la seguridad de sus colaboradores y coordinar ayuda para las provincias centrales afectadas por la emergencia sísmica.

Ciudad de Panamá/La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) emitió un comunicado expresando su total solidaridad con las familias, comunidades y empresas de las provincias centrales, especialmente Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé, tras el reciente terremoto de 7.5 grados, del pasado 9 de octubre.

La organización gremial enfatizó que la prioridad absoluta en este momento es proteger la vida, atender a los damnificados y garantizar la seguridad de la población.

Desde la Cámara se informó que mantienen comunicación directa con el Gobierno Nacional para canalizar de manera coordinada la ayuda que sus miembros puedan brindar. El comunicado hace un llamado a la responsabilidad empresarial, instando a las compañías a actuar con empatía, ofrecer flexibilidad a sus colaboradores y verificar las condiciones de sus instalaciones para aplicar de inmediato los planes de contingencia y protocolos de evacuación.

Coordinación con el Gobierno y evaluación de protocolos

La Cámara reconoció la activación de los organismos de seguridad, la declaratoria de estado de emergencia y las gestiones del Ministerio de Economía y Finanzas ante organismos internacionales para obtener recursos de recuperación con transparencia.

Asimismo, la organización destacó que este sismo ocurrió días antes del Tercer Simulacro Nacional de Evacuación, organizado por el Sistema Nacional de Protección Civil para el 12 de octubre y suspendido por la coyuntura. La entidad señaló que esta emergencia real permitirá evaluar la efectividad de los protocolos existentes, identificar debilidades y realizar los ajustes necesarios.

Otro punto crucial abordado en el comunicado es la movilidad durante una emergencia. Se advierte que la gestión del tránsito y el traslado de los trabajadores hacia sus hogares requieren mecanismos de coordinación que permitan desplazamientos seguros y faciliten el trabajo de los equipos de respuesta.

El documento, suscrito por el presidente de la entidad, Aurelio Barría Pino, reitera el llamado a seguir las indicaciones de las autoridades de seguridad y consultar únicamente fuentes oficiales. La institución concluye que la seguridad de los panameños exige preparación, coordinación y una responsabilidad compartida entre el sector público, la empresa privada y la ciudadanía.