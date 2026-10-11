Temblor en Panamá: Natá suspende actividades festivas y desfiles cívicos del 5 de noviembre

La Alcaldía del Distrito de Natá, en la provincia de Coclé, anunció la cancelación de los eventos de este fin de semana y de las celebraciones del 5 de noviembre, en solidaridad con las zonas más golpeadas por el terremoto.

Natá, Coclé/Las calles de Natá no tendrán desfiles ni fiestas este fin de semana. Tampoco las habrá el próximo 5 de noviembre, fecha en la que tradicionalmente se conmemoran los días patrios en Panamá. La decisión fue tomada por la Alcaldía del Distrito de Natá, en conjunto con los representantes de corregimiento del Concejo Municipal y en coordinación con la Policía Nacional, a través del Comunicado #15 difundido este sábado 10 de octubre de 2026.

El motivo es claro: el país atraviesa una de sus horas más difíciles tras el terremoto de 7.5 grados registrado el pasado viernes 9 de octubre, uno de los sismos más fuertes que ha golpeado a Panamá en las últimas décadas.

El movimiento telúrico dejó daños materiales importantes en cuatro provincias del interior del país: Herrera, Coclé, Veraguas y Los Santos.

Natá, como distrito de la provincia de Coclé, no es ajeno a esta realidad. Por eso, las autoridades locales decidieron que los recursos destinados a las actividades festivas y a los desfiles cívicos serán reorientados hacia la atención de las comunidades afectadas.

"Hoy la prioridad es el bienestar de nuestra gente"

El comunicado oficial señala que la medida responde a "la necesidad de priorizar la atención y el apoyo a las comunidades afectadas por el sismo, así como de destinar nuestros recursos a las necesidades de la población".

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para mantenerse unida y atenta a las recomendaciones oficiales. "Natá es un pueblo solidario y, ante las dificultades, nuestra mayor celebración será estar unidos y apoyar a quienes más lo necesitan", reza el texto difundido por el Municipio de Natá.

La Alcaldía agradeció la comprensión de la ciudadanía y reiteró su compromiso de estar "cerca de nuestra gente, acompañar a las familias afectadas y brindar el apoyo necesario en estos momentos que requieren solidaridad, compromiso y unidad".