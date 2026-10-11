Temblor en Panamá: Metro reanuda operaciones en las Líneas 1 y 2 tras pruebas de seguridad

Tras confirmarse que se cumplen todos los requisitos de seguridad, la administración del Metro de Panamá emitió un mensaje oficial este domingo anunciando el regreso a la normalidad.

Ciudad de Panamá/El Metro de Panamá confirmó este domingo 11 de octubre la reanudación total del servicio comercial en las Líneas 1 y 2, tras superar con éxito las pruebas operativas realizadas luego del terremoto de magnitud 7.5 que sacudió al país el viernes 9 de octubre.

Durante la jornada del sábado 10 de octubre, el sistema de transporte masivo permaneció cerrado al público. Esta decisión permitió a las autoridades realizar evaluaciones técnicas y marchas en blanco, con trenes circulando de manera consecutiva y sin pasajeros.

El objetivo fue verificar el correcto funcionamiento de los sistemas tras el reporte de más de 170 réplicas por parte del Instituto de Geociencias.

Tras confirmarse que se cumplen todos los requisitos de seguridad, la administración del Metro de Panamá emitió un mensaje oficial este domingo anunciando el regreso a la normalidad. El texto de la actualización fue el siguiente:

"🚊¡Estamos operativos! Las Líneas 1 y 2 del Metro de Panamá ya están operativas. Agradecemos a nuestros usuarios por su paciencia y comprensión durante la suspensión del servicio. La prevención y la seguridad son compromiso de todos".

El servicio comercial se ha reanudado en su horario regular, priorizando en todo momento la seguridad de los usuarios y colaboradores. Las autoridades recomendaron a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales.