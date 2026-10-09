Temblor en Panamá: Colombia habilita líneas de emergencia para asistir a sus ciudadanos

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó que, hasta el momento, no se han reportado ciudadanos colombianos afectados por la emergencia.

Ciudad de Panamá/El Gobierno de Colombia expresó su solidaridad con Panamá tras el fuerte sismo registrado este viernes 9 de octubre de 2026 y habilitó canales de atención para brindar asistencia a sus ciudadanos que se encuentran en el país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó que, hasta el momento, no se han reportado ciudadanos colombianos afectados por la emergencia.

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Como parte de las medidas de atención, la Cancillería puso a disposición las siguientes líneas para quienes requieran asistencia:

Correo electrónico: cpanama@cancilleria.gov.co

WhatsApp de emergencias: +507 6201-3244

La entidad señaló que mantiene el seguimiento de la situación y reiteró sus sentimientos de amistad y solidaridad con el pueblo y el Gobierno panameño.

Asimismo, manifestó su disposición a apoyar la respuesta a la emergencia, de acuerdo con las necesidades que se identifiquen y las capacidades institucionales disponibles.