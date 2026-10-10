Temblor en Panamá: Metro realiza 'marchas en blanco' y pruebas operativas para reabrir este domingo

El sistema operará este sábado sin pasajeros en las líneas 1 y 2 para verificar la seguridad tras los más de 170 sismos registrados por el Instituto de Geociencias.

Ciudad de Panamá/El Metro de Panamá lleva a cabo este sábado 10 de octubre pruebas operativas y marchas en blanco en sus vías, con el objetivo de habilitar el servicio comercial tras el terremoto de magnitud 7.5 que golpeó el país el pasado viernes 9 de octubre.

La jornada de este sábado, el sistema de transporte masivo no abrió al público. La decisión se tomó para dar paso a las evaluaciones técnicas requeridas luego de que el Instituto de Geociencias reportara más de 170 réplicas tras el sismo principal.

Según el comunicado oficial del Metro de Panamá, los trenes circularán de manera consecutiva y sin pasajeros en las líneas 1 y 2. Estas maniobras buscan verificar el correcto funcionamiento de los sistemas y garantizar las condiciones necesarias para la operación, priorizando en todo momento la seguridad de los usuarios y colaboradores.

Las autoridades indicaron que el servicio comercial se reanudará este domingo 11 de octubre, en su horario regular de 7:00 a.m. a 10:00 p.m., siempre y cuando se confirme que se cumplen todos los requisitos de seguridad tras las pruebas de hoy.

El Metro de Panamá pidió comprensión a la ciudadanía y recomendó seguir sus canales oficiales para conocer el resultado de las evaluaciones.