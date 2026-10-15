Temblor en Panamá: MOP interviene zona de riesgo por derrumbes que amenazan a tres familias en Coclé

Los trabajos buscan despejar el área y estabilizar el talud para reducir el peligro de posibles derrumbes que podrían afectar a los residentes.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) trasladó maquinaria al sector de Pueblo Nuevo, en la comunidad de Machuca, distrito de La Pintada, provincia de Coclé, para atender una situación de riesgo que amenaza a tres familias tras el sismo registrado el pasado 9 de octubre.

Los trabajos buscan despejar el área y estabilizar el talud para reducir el peligro de posibles derrumbes que podrían afectar a los residentes. La intervención se realizó luego de que el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) recomendara la presencia del MOP para estabilizar el terreno.

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Durante la inspección, los equipos identificaron rocas de gran tamaño en la parte superior de una vivienda que presentaba daños estructurales evidentes a raíz del movimiento telúrico.

Ante el riesgo identificado y siguiendo las recomendaciones de Sinaproc, el MOP apoyó en la demolición de la estructura para facilitar los trabajos de trituración y fragmentación de las rocas, con el objetivo de prevenir posibles afectaciones a las familias del sector.

Doris Elizabeth Pérez, residente de la comunidad, expresó su preocupación por el peligro que representaba la situación y agradeció al personal del MOP por atender su solicitud y trasladarse hasta el lugar para realizar los trabajos correspondientes.

Las labores buscan disminuir los riesgos en esta zona de La Pintada, donde las afectaciones provocadas por el sismo mantienen en alerta a las familias residentes.