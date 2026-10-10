Temblor en Panamá: Gobierno decreta estado de emergencia

El anuncio fue realizado por el ministro Juan Carlos Orillac tras el terremoto de magnitud 7.5 registrado al noroeste de Tonosí, en Los Santos. El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó más de 170 réplicas hasta la tarde del sábado 10 de octubre, cuatro de ellas con magnitudes superiores a 6.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Gobierno Nacional declaró un estado de emergencia tras el terremoto de magnitud 7.5 registrado al noroeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos, el viernes 9 de octubre. El anuncio fue realizado por el ministro Juan Carlos Orillac durante una conferencia de prensa.

La medida se anuncia mientras continúan los movimientos sísmicos posteriores al terremoto. El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC) reportó más de 170 réplicas hasta la tarde de este sábado 10 de octubre.

De acuerdo con el último informe divulgado por la entidad, el sistema automático registró estos eventos durante las primeras 20 horas posteriores al sismo principal, ocurrido a las 12:56 p. m. del viernes. Durante ese periodo, se contabilizó un promedio aproximado de siete sismos por hora.

Entre las réplicas registradas, cuatro alcanzaron magnitudes superiores a 6: 6.9, 6.5, 6.2 y 6.1, según el reporte del IGC.

Las autoridades mantienen el seguimiento de la situación mientras avanzan las evaluaciones de las afectaciones provocadas por el terremoto y se coordinan las acciones de respuesta ante la emergencia.

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