Temor a las réplicas persiste entre afectados por el terremoto; especialistas recomiendan cómo manejarlo

Los especialistas advierten que quienes residen en las zonas más impactadas por el terremoto podrían necesitar más tiempo para recuperar la sensación de seguridad y tranquilidad.

Ciudad de Panamá/A pocos días de cumplirse un mes del terremoto registrado el pasado 9 de octubre en Panamá, algunas personas todavía experimentan temor ante la posibilidad de nuevas réplicas. Especialistas en salud mental señalan que esta reacción es normal después de una experiencia de este tipo y recomiendan adoptar medidas para manejar la ansiedad y recuperar la tranquilidad.

La psicóloga clínica Lizmaineth Hernández explicó que sentir miedo, mantenerse alerta o experimentar preocupación ante cualquier movimiento puede formar parte de las respuestas emocionales posteriores a un evento traumático.

”Existen muchos factores que te llevan a llegar ese punto de tranquilidad que no depende de uno, pero siempre tener presente que esto va a pasar, no se puede determinar en qué tiempo, pero nunca se puede dejar caer ni meter en la melancolía de tristeza y no pensar que esto va a mejorar”, indicó la psicóloga.

Ante esta situación, recomendó mantener un equilibrio en el consumo de información y las alertas recibidas a través de los teléfonos celulares. Aunque estas herramientas pueden ser útiles para advertir sobre posibles emergencias, la exposición constante a notificaciones e información sobre sismos puede incrementar la ansiedad.

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Entre las recomendaciones también está identificar a una persona de confianza que pueda brindar apoyo durante una emergencia, así como practicar técnicas de relajación que ayuden a controlar el miedo y la tensión emocional.

Para quienes sienten que necesitan acompañamiento psicológico para superar estas reacciones, el Ministerio de Desarrollo Social mantiene habilitada la línea 147, a través de la cual pueden solicitar orientación y apoyo.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, reiteró la disponibilidad de este servicio para las personas que requieran atención.

”Estamos en grupo con nuestros trabajadores sociales y nuestros promotores, llevando esa ayuda y ese refuerzo emocional a esa población al las áreas en donde han ocurrido los siniestros. Estamos tratando de qué estas personas logren hablar de la situación y sacarlos de ese cuadro en el que están”, indicó la ministra.

Los especialistas advierten que quienes residen en las zonas más impactadas por el terremoto podrían necesitar más tiempo para recuperar la sensación de seguridad y tranquilidad. Por ello, destacan la importancia de reconocer las emociones, buscar apoyo cuando sea necesario y evitar minimizar el temor que persiste después de una emergencia.

Con información de Jorge Quirós