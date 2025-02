Tensión en la Comisión de Relaciones Exteriores en la comparecencia del embajador de Panamá en Jamaica

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional vivió un episodio de gran tensión durante la comparecencia de Pedro Sitton, designado como el nuevo embajador de Panamá en Jamaica. La sesión, que se centró en la evaluación de los funcionarios designados para la diplomacia exterior, fue marcada por un enfrentamiento incómodo entre el embajador y el diputado del PRD, Raphael Buchanan.

Desde el inicio de la comparecencia, el ambiente fue notablemente tenso, especialmente cuando Buchanan comenzó a interrogar al embajador Sitton. El primer roce ocurrió cuando el diputado le pidió al embajador que "le bajara dos" al tono con el que respondía a las preguntas. La situación escaló rápidamente, lo que llevó a que se convocara un receso en la sesión para calmar los ánimos.

Buchanan, visiblemente molesto, manifestó: "Le voy a decir muy respetuosamente, en dos ocasiones ya le ha faltado el respeto a esta comisión, así que si usted es irrespetuoso conmigo, yo soy irrespetuoso con usted. Le pido, por favor, que le bajemos dos a esta comparecencia". Este intercambio dejó claro que las tensiones entre los dos estaban lejos de calmarse.

Un intercambio sarcástico

La situación se tornó aún más incómoda cuando Buchanan continuó con su cuestionamiento sobre la distancia entre Panamá y Jamaica. En lugar de una respuesta directa, Sitton respondió con sarcasmo, diciendo: "En vuelo de avión, porque caminando no podemos, en un vuelo de avión es alrededor de hora y media".

El diputado, visiblemente frustrado, le pidió nuevamente al embajador que mantuviera un tono respetuoso en sus respuestas. Sin embargo, la respuesta de Sitton no ayudó a reducir la tensión.

"Mire, esa pregunta es de touché... Honorable señor diputado, yo le agradecería que usted no sea exegeta de mis palabras, como yo no soy de las suyas y, en ese sentido, le quiero decir que no soy tan estúpido", expresó el embajador. Este comentario, que fue interpretado como una provocación, generó aún más incomodidad en la sala.

Reacciones de los diputados

El enfrentamiento entre Buchanan y Sitton dejó un mal sabor entre varios diputados. Algunos expresaron su preocupación sobre el comportamiento del embajador y cuestionaron la idoneidad de su designación para representar a Panamá en el exterior.

"No recuerdo el nombre del embajador de Jamaica, pero genuinamente lo que vi no amerita que a esa persona la manden a un país con el que históricamente tenemos relaciones que se deben mantener utilizando la diplomacia y el manejo de la inteligencia emocional. Utilizar términos como 'usted piensa que yo soy estúpido' o hablarle de una forma grosera a un funcionario de la Comisión de Relaciones Exteriores no son el tipo de personas que podemos mandar al extranjero" señaló José Pérez Barboni, diputado de Moca.

Por su parte, Jorge González, diputado de Vamos, comentó: "El conocimiento se ve derrumbado frente a la actitud, porque de nada sirve estar preparado, pero con una actitud que realmente no representa a ningún panameño. El panameño lo que quiere es sentirse orgulloso cuando va un embajador afuera, no avergonzado".

El debate sobre la diplomacia

El incidente también abrió el debate sobre los criterios de selección para los funcionarios diplomáticos del país. En un país donde las relaciones exteriores juegan un papel crucial en la economía y la imagen internacional, algunos parlamentarios consideran que la actitud y el comportamiento de los embajadores son igual de importantes que su preparación académica y profesional.

En medio de las preguntas sobre temas como la inmigración de jamaiquinos en Panamá, el ambiente hostil entre Buchanan y Sitton afectó la percepción de la comparecencia y dejó en evidencia la falta de comunicación efectiva y el manejo de la diplomacia en la sala.

Con información de Meredith Serracín.